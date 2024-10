Thierry Henry dénonce la vie chère en Guadeloupe et Martinique, en direct sur une chaîne américaine : "Trop, c'est trop !"

Ce mercredi soir (23 octobre 2024), Thierry Henry, consultant pour CBS Sports et champion du monde de football en 1998, a pris un instant pour s'exprimer sur une situation qui le touche personnellement : la flambée des prix en Guadeloupe et en Martinique.

Yasmina Yacou •

Originaire de Guadeloupe et Martinique par ses parents, et très attaché aux Antilles, Thierry Henry a profité du débriefing de la Ligue des Champions sur la chaîne américaine CBS pour adresser un message fort en soutien aux populations et dénoncé le coût de la vie.

Je ne sais pas si vous le savez, mais la vie est très chère en Guadeloupe et en Martinique. C’est la France, pourtant les prix des aliments y sont multipliés par trois, quatre, cinq par rapport à l'Hexagone. Thierry Henry sur CBS

L’exemple qu'il a choisi pour illustrer cette crise parle de lui-même : "Une bouteille d’huile en France coûte 9 €, mais en Guadeloupe, c’est 17 €, 16 €".

S’il vous plaît, trop c’est trop ! Baissez les prix parce que les gens ne peuvent pas vivre et gagnent moins aussi. Thierry Henry

Ce cri du cœur, relayé également sur son compte Instagram, souligne la profonde inégalité entre les territoires ultramarins et hexagonaux, notamment en matière de coût de la vie. Une profonde disparité sur laquelle alertent les habitants de plusieurs territoires ultramarins depuis de nombreuses années.

La déclaration de Thierry Henry intervient dans un contexte tendu, où la population, en Martinique notamment, manifeste depuis plusieurs semaines contre la vie chère.

En dépit des accords signés entre le préfet de l'île, les collectivités et les acteurs économiques pour baisser le prix de certains produits, la colère persiste, exacerbée par des prix exorbitants sur des biens de première nécessité. Ces tensions ont même dégénéré en violences, avec une nouvelle nuit d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

L'appel de Thierry Henry résonne particulièrement fort dans un contexte où en Guadeloupe comme en Martinique, des solutions peinent à être trouvées.