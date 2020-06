Ti Kamé, 111 ans, doyenne d'une famille et d'une commune

C'était jour de fête chez les Martial ce dimanche. Martial, un nom profondément gosiérien porté par plusieurs habitants dont la famille de Ti-Kamé, une gosiérienne pure souche qui fêtait ce jour-là son 111ème anniversaire, entourée de toute sa famille et ses amis

Man Léonne, soeur de Ti-Kamé

Des centenaires, chez les Martial, on a l'habitude d'en fêter. Au début du mois de juin, c'est Man Léonne qui était à l'honneur . Elle fêtait alors son 109ème anniversaire et n'avait qu'un regret, l'absence de son aînée à ses côtés ce jour-là.Son aînée, celle que tout le monde appelle Ti-Kamé, elle fêtait à son tour son anniversaire, son 111ème anniversaire. Au centre de sa nombreuse famille, et bien qu'elle soit désormais privée de l'usage de ses yeux, elle garde une certaine autorité morale et une présence certaine sur tout son monde, y compris sa fille de...91 ans.Ti-Kamé , Man Léonne, deux femmes de caractères qui ont traversé les siècles et sont encore les témoins vivants de cette histoire de la Guadeloupe qui les a vu naitre, grandir et surtout, vivre.