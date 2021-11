Ti Kozé : un jeu de société pour mieux appréhender le créole

C’est un nouveau jeu qui permet de mettre en avant la langue créole. Il a la particularité d’avoir été créé et développé par une famille durant le confinement. Et il est désormais disponible pour tous et accessible à tous

FJO. avec L. Dolmare et R. Defrance •

C'est un jeu baptisé "Ti Kozé". A lui seul, son nom parle déjà de la manière dont il a vu le jour. C'était lors de toutes ces conversations qu'une famille guadeloupéenne entretenait pour tromper les instants d'ennuis qu'elle pouvait ressentir durant le confinement. Et dans la famille "Ti-Kozé, c'est d'abord la fille qu'il faut demander. A 17 ans, Kasandre est une passionnée de langues vivantes. Polyglotte, elle est l'âme du projet "Ti-Kozé". Son désir de mieux connaître et de mieux maîtriser sa langue, l'a conduit à élaborer avec sa mère Keyte, les prémices du jeu.

Ensuite, c'est toute la famille qui y a pris une part active, chacun selon ses talents. Et d'une simple occupation du temps de confinement, ils en sont arrivés à la création d'un jeu qui est désormais disponible à la vente. Voir ou revoir le reportage de Lise Dolmare et Rémi Defrance



