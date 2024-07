Top départ pour les épreuves du Brevet en Guadeloupe et dans les îles du Nord

Durant deux jours les candidats au Diplôme national du Brevet (DNB) sont invités à composer pour son obtention. Au programme de la journée, les épreuves de mathématiques et de français. Premier examen de leur vie scolaire, il n'a pas forcément d'incidence sur leur parcours scolaire mais, outre son rôle formateur, il a encore une valeur réelle dans certains domaines.

Les premières épreuves du Diplôme national du Brevet (DNB) débutent ce lundi 1er juillet en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Pendant deux jours, 6105 jeunes Guadeloupéens (5 508 en voix générale et 597 en voix professionnelle), élèves en classe de 3e, planchent sur les épreuves du diplôme national du brevet. Dans le détail, ce sont les sujets de français et mathématiques qui leur sont soumis ce lundi tandis que ceux d'histoire-géographie, de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) ont lieu mardi.

Pour rappel, le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves terminales. Chaque discipline évaluée fait l'objet d'une épreuve distincte, sauf en sciences (deux disciplines), et d'une épreuve orale pour les candidats scolaires. Il existe deux séries : la série générale et la série professionnelle.

Un examen noté sur 800 points

L'examen est noté sur 400 points de contrôles continus et 400 points d'épreuves finales (français, mathématiques, histoire-géographie, sciences et oral) et il faut décrocher au moins 400 points pour l'obtenir.

Outre l’épreuve écrite, l'épreuve orale, étalée sur une période allant de mi-avril à la fin des épreuves écrites, est évaluée sur 100 points. Elle a pour objectif principal d’évaluer la qualité de l’expression orale des candidats, qui choisissent leur sujet. Celui-ci peut porter sur l’histoire des arts (présentation d’une œuvre picturale), un parcours éducatif (oral de stage notamment) ou un enseignement pratique interdisciplinaire (projet mêlant plusieurs matières). Elle se déroule en 15 minutes, pour l'oral individuel ou en 25 minutes pour les oraux collectifs.