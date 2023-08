Tour de Guadeloupe 2023 : la victoire d'étape pour Raphaël Lautone, la 72e édition pour Benjamin Le Ny !

La Guadeloupe a eu chaud... La fin n'en est que plus belle... Benjamin Le Ny remporte le 72 Tour cycliste de Guadeloupe. Raphaël Lautone de la TMC enlève la dernière étape. C'est la Guadeloupe qui gagne.

Yasmina Yacou •

Quelle fin de Tour !!! Benjamin Le Ny de l'USL a été à deux doigts de perdre sa tunique jaune et donc son Tour de Guadeloupe.

En raison d'un hold-up américain... L'excellent Tyler Stites a dynamité cette 9e étape. Le sociétaire de la team Project Echelon Racing, 3e du classement général à 55 secondes de Le Ny a réussi à quitter le peloton, en toute discrétion.

Il faut dire qu'il y a eu de nombreuses attaques durant l'étape. Beaucoup de coureurs avaient envie de remporter la dernière manche de ce Tour.

Stites également... En mettant de la distance entre le maillot jaune et lui et en remportant l'étape, il pouvait remporter le Tour, grâce notamment aux bonifications, pour quelques secondes.

Le hold-up aurait été parfait si dans sa roue, un autre excellent coureur n'était pas venu se placer. Raphaël Lautone de la TMC, ne prend aucun relais, mais reste au contact.

Alors qu'à l'arrière, Le Ny roule pour tenter de revenir sur son rival. Il avait déjà dû contrer les attaques du Colombien Baez du CCD, 2e du classement général. Cette fois, le danger est plus grand.

Malgré le soutien des Guadeloupéens du peloton, le sociétaire de l'USL peine quelque peu... Jusqu'à l'arrivée de la Vendée U qui se met à rouler... Lucas Boniface, le sprinter de la formation, ne serait pas contre une dernière victoire d'étape.

Le train vendéen en marche, Le Ny se positionne afin de ne pas être décroché.

Au fil des kilomètres, l'écart diminue et passe de 42 secondes à 25 dans les derniers mètres.

On approche de l'arrivée... Il avait bien préparé son finish. Raphaël Lautone se lance et remporte l'une des plus belles victoires de sa carrière, devant Tyler Stites.

A l'arrivée, beaucoup d'émotion pour Benjamin Le Ny. Il est salué par le public, les supporters de l'USL, mais aussi par d'autres coureurs.

Le sociétaire du club lamentinois en profite pour remercier tous ceux qui lui ont tendu la main et reconnaît que lui aussi a eu chaud.

Les classements à l'issue de la 9e étape

Avec cette victoire, la Guadeloupe remporte son Tour... Rendez-vous l'année prochaine.