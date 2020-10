Toussaint : Une organisation particulière dans chaque commune pour la fréquentation des cimetières

Traditionnellement, la Toussaint est un moment de recueillement et de communion pour les familles. Mais cette année, en raison de l'épidémie, et pour protéger ses proches, en particulier les plus fragiles, les mairies ont dû adopter des mesures adaptée à la situation

Des fêtes de la Toussaint à haut risque et la ville des Abymes n’a pas attendue les annonces du Président de la République et du Préfet, puisque le maire a décidé qu’en raison de la situation sanitaire, le cimetière sera fermé à la Toussaint et le jours des défunts. Les familles pourront honorer la mémoire de leurs morts le 31 octobre, et du 3 au 5 novembre de 7h30 à 20h en respectant les gestes barrières en vigueur.Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID, le cimetière de la ville de Pointe-à-Pitre sera ouvert les 1er et 2 novembre de 8h à 17h.A Morne-à-l’Eau, sauf modification de dernière minute le cimetière aux motifs en damier noir et blanc, sera ouvert normalement, avec les mesures COVID : à l’entrée il y aura du gel hydroalcoolique, et la police municipale sera là pour vérifier que le port du masque est respecté.Des dispositions ont été prises également à Baie-Mahault. Au regard du contexte sanitaire, l’ouverture du cimetière se fera de 8h à 20h.A Sainte-Rose, pour permettre aux familles d’honorer leurs défunts, un arrêté municipal a été pris et prendra effet à partir de ce jeudi ; pour lutter contre le virus, le cimetière sera ouvert du 29 octobre au 2 novembre de 7h00 à 18h. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont formellement interdits.Enfin, à Deshaies, le cimetière communal sera ouvert pour la Toussaint et les défunts de 7h à 18h. Il y aura des fléchages au sol (une seule entrée et plusieurs sorties).De telles mesures vont aussi régir les cimetières du sud Basse-TerreDans tous les cimetières de Guadeloupe, le port du masque est obligatoire. Et les édiles demandent aux visiteurs de respecter les règles de distanciation et la désinfection des mains à l’entrée.