Tout ce qui change en juin 2022

Le mois de juin est marqué par le lancement du tout nouveau livret de famille et par l’entrée en vigueur de deux nouveautés importantes en matière d’assurance emprunteur

Livret de famille

Un nouveau modèle de livret de famille verra le jour dans quelques semaines en Guadeloupe selon un arrêté publié au journal officiel le 3 mai dernier. Il prendra en compte la PMA, la procréation médicalement assistée, la nouvelle règle du choix des noms, la réforme de l'adoption, l'identité des enfants nés sans vie et l'acte de décès des enfants majeurs.

Prêts immobiliers : facilité pour les anciens malades du cancer

C'est un ouf de soulagement pour les anciens malades du cancer et de l'hépatite C, à condition d'être guéri depuis au moins cinq ans. Fini les difficultés pour souscrite un prêt immobilier, la loi permet désormais d'obtenir un crédit aux mêmes conditions que Monsieur et Madame Tout le monde.

A noter aussi que la loi du 28 février 2022 prévoir aussi de supprimer le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200000 €

Changer d'assurances-emprunteur sans frais

Résilier son assurance-emprunteur pour les crédits immobilier à tout moment pour tous les prêts contractés à partir du 1er juin, ce sera désormais possible. Il faudra attendre le 1er septembre pour tous ceux dont les contrats sont déjà en cours.

Derniers jours pour remplir sa déclaration

Pas de changement mais un rappel nécessaire : les contribuables ont jusqu'au 8 juin en ligne.

Et aussi