Transport scolaire : de bonnes pratiques constatées dans le Nord Basse-Terre

Cela mérite d'être dit : il semble que les élèves du Nord Basse-Terre bénéficient d'un service de transport scolaire conforme à la norme.

C'est en tout cas la conclusion que l'on peut faire, suite à une vaste opération de contrôle des bus empruntés par les écoliers. Celle-ci a été conjointement menée, la semaine dernière, du 12 au 15 janvier 2021, par la gendarmerie, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT). Les services de l'Etat sont chargés de la gestion et du contrôle des transports publics routiers, tandis que la collectivité territoriale a effectué une campagne d'inspection des véhicules mis à disposition, dans le cadre de ses marchés scolaires.

Pour rappel, le service de transport scolaire, proposé par la CANBT aux administrés, est confié à des entreprises prestataires.

Ainsi, les autorités ont le devoir de vérifier l'état des bus, la conformité des équipements de sécurité au regard du code de la route, ainsi que le respect du cahier des charges des contrats passés avec la CANBT.

60 bus ont été contrôlés et, donc, il est signalé que "peu d'irrégularités ont, au final, été constatées".

De quoi rassurer les parents des jeunes usagers !

Le préfet loue cette opération et son résultat, ainsi que l'engagement de la collectivité :