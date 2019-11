Travaux de réaménagement de la RD 106, Route de Perrin, aux Abymes.

Guadeloupe La 1ère (Source : Routes de Guadeloupe) •

La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h sur cet itinéraire.

Des travaux de réaménagement de la Route Départementale n°106, Route de Perrin, aux Abymes se dérouleront à compter de ce mardi 26 novembre 2019 et ce, durant 12 mois.Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du développement de la zone de Perrin et de l'implantation du futur CHU de Guadeloupe. Ils ont pour objectif d'améliorer les conditions de circulation dans la zone et de favoriser les échanges entres les différents pôles d'activités.Durant cette période, des perturbations de circulation seront à prévoir dans les deux sens de circulation de la RD n°106.Il donc est conseillé aux usagers d’anticiper leurs déplacements sur la zone.