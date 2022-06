Trois mois de prison avec sursis pour Gaby Clavier

Le tribunal a rendu son verdict ce mardi 21 juin 2022 dans l'affaire qui opposait Gaby Clavier à l'ancien directeur général du CHUG, Gérard Cotellon. Le leader syndicaliste se voit condamné à 3 mois avec sursis 1000€ d'amende et 500€ pour le refus de prélèvement

Dans cette affaire, Gaby Clavier était accusé d'avoir proféré des menaces à l'encontre du directeur du CHUG Gérard Cotellon.

Un procès où il aura souvent été question du fonctionnement de l’hôpital et très peu des menaces de morts proférées par Gaby Calvier à l’encontre du directeur de l'établissement hospitalier, Gérard Cotellon.



Le 5 mai dernier, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins avait requis 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis intégral au vu du casier judiciaire de Gaby Clavier et justifié par la gravité des faits et l'absence présumée de remise en question de la part du syndicaliste, 2 000 euros pour l'infraction de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques et une interdiction de paraître pendant 5 ans dans l'enceinte du CHU voire ses abords.

Me Hodedar, avocat de Gérard Cotellon avait lui réclamé 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par son client.

Pour leur part, les avocats de Gaby Clavier avaient tous choisi de faire abstraction de l'accusation portée contre leur client pour faire le procès de l'hôpital et du système de santé en Guadeloupe.

Le jugement avait alors été mis en délibéré à cette date du 21 juin 2022.

Rendu ce mardi matin, il voit la condamnation de Gaby Clavier à 3 mois avec sursis 1000€ d'amende et 500€ pour le refus de prélèvement. Il devra aussi s'acquitter de dommages et intérêts à hauteur de 2000€ pour Gérard Cotellon.

A l'énoncé du jugement, Me Sarah Aristide, avocate de Gaby Clavier a indiqué que son client ferait appel de cette décision.