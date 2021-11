Trois nouvelles récompenses pour "Vanille", le film d'animation de Guillaume Lorin

La belle aventure de "Vanille", du Guadeloupéen Guillaume Lorin, continue... Le film d'animation a remporté trois nouveaux prix... Cette fois, au Festival international de films pour enfants de Chicago, aux Etats-Unis.

Yasmina Yacou •

Ce sont les 16e, 17e et 18e récompenses pour le film d'animation du scénariste et réalisateur guadeloupéen Guillaume Lorin. Des distinctions attribuées par le plus ancien et le plus grand festival de film pour enfants au monde. "Vanille" a été primé au Chicago International Children’s Film Festival, en remportant 3 prix prestigieux.

Des récompenses attribuées par des professionnels et des enfants

Depuis 1984, le Chicago International Children’s Film Festival est une référence en matière de production de films jeunesse. C'est le premier festival du film pour enfants admissible à l'Academy des Oscars au monde. Les films qui remportent le premier prix du jury professionnel dans la catégorie des courts métrages en direct ou des courts métrages d’animation sont éligibles aux Oscars.

Chaque année, ce sont plus de 200 productions qui sont en compétition à Chicago. L'an dernier, ce sont 262 films de 52 pays qui ont été présentés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'édition 2021, "Vanille" a marqué les esprits.

L'oeuvre de Guillaume Lorin a obtenu le premier prix décerné par un jury de professionnels - réalisateurs, critiques, professeurs - dans la catégorie "Film d'animation TV", ainsi que le premier prix attribué par un jury d'enfants, dans la même catégorie. Cerise sur le gâteau, Vanille remporte également le "Best of fest award 2021", qui vient récompenser le travail de toute l'équipe ayant participé à Vanille. De Guillaume Lorin, Aurore Auguste et Antoine Lanciaux. Ainsi que Tricia Evy, Jocelyne Béroard ou encore Ipomène Léauva qui prêtent leur voix à des personnages du film.

🏆🏆🏆 Le HAT TRICK pour #VANILLE à Chicago !!! 3 prix reçus au @CICFF (thanks a lot!):

⭐ 1st Prize in the Animated TV cat. (Jury Professionnel)

⭐ 1st Prize in the Animated TV cat. (Jury Enfant)

⭐ et BEST OF FEST AWARD !!!



Cela fait 18 récompenses pour Guillaume Lorin😲 pic.twitter.com/n51o9gv2Rg — FOLIMAGE (@Folimage) November 12, 2021

En mars dernier, le film "Vanille" a été doublement primé au Festival international du film pour enfants de New York. En juin, c'était au Festival international d'animation d'Annecy.

"Vanille", une immersion en Guadeloupe

Vanille est née d’une maman guadeloupéenne et pour la première fois, à 9 ans, elle revient sur l’île pour des vacances…

C’est comme cela que tout commence. Ce film d’animation de 26 minutes est une immersion dans notre pays, ses paysages, sa culture et son imaginaire. Accompagnée de son ami, Vanille part en voyage initiatique sur une terre qu’elle ne connaît pas et qui pourtant fait partie d’elle.

La petite fille rencontre de nombreux personnages hauts en couleurs et tout cela dans un décor paradisiaque. La technique du film mêle des prises de vues de paysages réels et des animations 2D. Aussi le film semble réel au point que l’on ressent l’atmosphère humide de notre territoire.