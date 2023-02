Trois quarts des morts sur les routes sont des hommes

Faire rugir le moteur de sa voiture. Exploser son compteur de vitesse. Dépasser dangereusement. Prendre des risques. Ces comportements seraient propres aux hommes, et ce sont eux qui le disent.

C’est un truc de mecs... Les moteurs, la sensation, ce que ça peut produire. Je me sens plus puissant, dépasser les autres, je me sens plus viril. La vitesse, c’est un principe de base pour beaucoup de garçons, de par l’éducation qu’on a, par rapport aux jouets proposés.