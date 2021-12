Un appel à témoins lancé suite à l'accident mortel de Gourbeyre

Les gendarmes de Gourbeyre lancent un appel à témoins. Toute personne ayant pu être témoin de l'accident grave impliquant deux véhicules, avenue du Général de Gaulle, à Gourbeyre, peut prendre contact avec les enquêteurs. Une personne a perdu la vie, lors de ce choc frontal.

Yasmina Yacou •

Les enquêteurs de la communauté de brigades de gendarmerie de Gourbeyre recherchent des témoins de l'accident, qui a coûté la vie à une personne, survenu ce vendredi.

Peu avant 9 heures, ce vendredi 17 décembre 2021, un accident grave est survenu à l’avenue du Général de Gaulle, sur la Route nationale 1, à Gourbeyre, à 200 mètres environ avant le rond-point de Dolé, dans le sens Pointe-à-Pitre/Basse-Terre.

Le choc frontal, entre deux voitures, a été très violent, "à forte cinétique", selon le jargon du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Les pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été appelés à intervenir auprès de six victimes, dont une personne gravement blessée et une autre décédée.

Cet usager est le soixantième mort, sur le réseau routier de Guadeloupe, depuis le début de l'année.

Toute personne détenant des informations sur ce choc frontal, peut se rapprocher des enquêteurs en contactant la gendarmerie de Gourbeyre au 0590 92 45 30 ou le centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie, le C.O.R.G., au 17.