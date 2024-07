Un berger belge, nouvelle recrue du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe

La lutte contre la circulation des armes à feu et des stupéfiants est la priorité des forces de l’ordre en Guadeloupe. Pour y contribuer, la gendarmerie vient de renforcer son groupe d’investigation cynophile. C’est ainsi qu’un berger belge Tervueren de 14 mois a été recruté, avec son maître-chien. Leurs nouveaux collègues comptent sur le flair de l’animal, spécifiquement entraîné.

Ne vous fiez pas à sa bonne bouille ! Le jeune berger belge Tervueren, arrivé lundi (15 juillet 2024) dans les rangs du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe, est déjà un grand professionnel ! Du haut de ses 14 mois, c’est un chien dit "SAMBI" ; il a donc été formé à la recherche de stupéfiants, d’armes, de munitions et de billets de banque.

Qui dit "équipe cynophile" sous entent que c’est un recrutement qui va de pair. Le maître-chien, l’adjudant Sébastien Gras, a aussi pris l’avion avec ce canidé et pris ses fonctions dans l’archipel, en début de semaine.

L'adjudant Sébastien Gras avec son chien SAMBI • ©Gendarmerie de la Guadeloupe

Tous deux ont été officiellement présentés aux équipes de Pointe-à-Pitre, mardi, en présence du général Vincent Lamballe et du colonel Jean-Pierre Rabasté, respectivement commandant et commandant en second de la gendarmerie de Guadeloupe. Mais c’est vers le chien SAMBI que tous les regards étaient tournés.

Présentation officielle de l'adjudant Sébastien Gras et de son chien SAMBI. • ©Gendarmerie de la Guadeloupe

Voici donc le Groupe d'investigation cynophile (GIC) renforcé, dans un territoire où la guerre est déclarée contre les détenteurs et trafiquants de drogue et d’armes. Le binôme aura fort à faire, dans le cadre de ses nouvelles missions.

A LIRE AUSSI : Déjà 209 vols à main armée en 2024 en Guadeloupe. Police, gendarmerie et justice coordonnent leurs moyens de lutte – 17/07/2024.

Présentation officielle de l'adjudant Sébastien Gras et de son chien SAMBI. • ©Gendarmerie de la Guadeloupe

Notez bien que le nom du chien n’est pas indiqué. "Vu son jeune âge, il pourrait, contrairement aux plus anciens, être perturbé lors des contrôles si les gens l’appelaient", explique la gendarmerie.