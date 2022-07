Un BTS immobilier qui fait déjà son chemin

Avec un taux de réussite de 75% les élèves de la première promotion du BTS professions immobilière s'est brillamment illustrée et fait même mieux que la moyenne nationale. Une filière proposée au lycée Augustin Aron de Baie-Mahault depuis le début de la rentrée 2018-2019.

FJO. avec P-H. Schol et J-M. Mavounzy •

Ils travaillent en étroite liaison avec les professionnels du secteur immobilier. Et pour cause. Ils sont appelés à devenir dans quelques temps leurs futurs collaborateurs et seront particulièrement bien formés selon les normes des différents métiers de cette branche professionnelle.

Et ce jeudi, l'heure était aux récompenses. Les nouveaux diplômés ont été congratulés au sein de leur établissement scolaire.

Une confirmation pour le lycée quant à l'intérêt qu'il a porté à ce secteur et au succès de la méthode mise en place pour former les lycéens qui s'y inscrivent.

C'est qu'aujourd'hui l'immobilier est véritablement un secteur de pointe. La filière a le vent en poupe et le potentiel d'emplois en perspectives la rend attractive.



D'où le choix fait par ces lycéens.