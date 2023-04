Un dimanche de marche militante sur le littoral de Fonds Thézan à Sainte-Anne

Il y a quelques semaines, l'affaire du droit de passage vers le littoral via une servitude dans le quartier de Fond Thézan, avait déchaîné les passions entre les propriétaires et les usagers. Le droit a penché du côté des second et le portail qui barrait le chemin a été détruit. Ce dimanche, l'association Media 97+ a organisé une randonnée pour permettre au public de connaître ce lieu.

Priscilla Romain •

Sur place l'ambiance est très conviviale. L'association a pris le soin de servir une belle collation à la vingtaine de marcheurs qui est venue découvrir ce sentier qui a tant fait parler de lui. Très vite, l'heure du départ sonne, à l'appel de Michaël Plocoste, président de l'association Media 97+ à l'origine de l'événement.

En colonne, les marcheurs descendent pendant une dizaine de minutes sur le chemin qui mène aux falaises. Et d'un coup, la beauté du littoral s'étale devant leurs yeux. Leur ravissement est une victoire pour Stéphanie Coton, secrétaire de l'Association.

En général, on passe les vacances de Pâques en famille et la présence de tous ces gens ici me donne confiance sur le fait que les Guadeloupéens sont amenés à se déplacer beaucoup plus afin de découvrir les beautés de l'île et la richesse de son littoral. Et puis, ils vont aussi militer pour remettre de l'ordre dans toutes ces choses qui sont désordonnées et parfois illégales. Stéphanie Coton

En effet, il s'avère qu'il y a bien un sentier de randonnée balisé par l'Office National des Forêts. Or, à plusieurs reprises, il a été dévié car il passait trop près des propriétés implantées dans le quartier. Une déviation qui m'était la vie des promeneurs en péril puisque qu'elle était non balisée et aboutissait à une portion très dangereuse de la falaise. Une attitude inqualifiable selon Mercédès Platon, présidente de l'association Nou Ka.

Non seulement ces propriétaires occupent la falaise de manière très illégale, mais en plus ils dévient le sentier vers une partie dangereuse et envoient les gens au casse-pipe...

Malgré tout, Michaël Plocoste n'est pas dans la revanche ou la revendication. Cette randonnée est abordée comme un espace de pédagogie pour les usagers, mais aussi pour les autorités pas toujours au courant de ces accrocs à la légalité.

Fonds Thézan n'était que le 1ère opération de l'association qui reprend son parcours itinérant dans quelques jours à Saint-François.