Un enseignant sur deux déclare ressentir « un sentiment d'épuisement professionnel élevé »

Le Ministère de l'Education vient de publier un rapport qui met en évidence l'épuisement au travail ressenti par les personnels éducatifs et surtout le peu de satisfaction professionnelle que leur travail leur procure

FJO. •

Le rapport qui a été publié la semaine dernière est le résultat d'une enquête menée cette année auprès de 62 000 personnes : enseignants, personnels de direction, médecins scolaires et psychologues de l'Education Nationale.

Sur une échelle de 0 à 10, ces personnels de l'Education nationale interrogés déclarent que le sentiment d'épuisement s'élève à un niveau moyen de 6,8 sur 10. La moitié attribue une note entre 8 et 10 sur 10. Les personnels exerçant dans les écoles sont plus touchés par ce sentiment d'épuisement et expriment un sentiment d’épuisement à un niveau moyen plus élevé que dans le second degré (7,1 contre 6,6 sur 10).

Un faible niveau de satisfaction professionnelle

Selon celle-ci, les personnels de l'Education nationale sont satisfaits en moyenne à 6 sur 10 de leur travail, contre 7,2 pour l'ensemble des salariés français.

Les personnels remplaçants du premier et second degré (primaire et collège-lycée) atteignent 5,1 et 4,8 de satisfaction professionnelle, note la plus basse. La satisfaction de la vie menée actuellement par les personnels est cependant comparable au reste des Français, avec 6,5 contre 6,8 sur 10.

Cependant, il faut aussi noter que la satisfaction des personnels concernant la vie qu'ils mènent actuellement est à un niveau équivalent à celui observé parmi l’ensemble des Français et parmi ceux diplômés d'au moins bac +3: 6,5 sur 10 contre respectivement 6,8 et 7,2 sur 10.

Autour de la rectrice, les chefs d'établissements des premier et second degré ont pris connaissance des nouveautés de cette nouvelle saison. • ©Alex Robin

Ce baromètre doit permettre à L'Education Nationale de « suivre et comprendre l'évolution de la qualité de vie au travail des personnels ».

Voir : Premiers résultats du baromètre du bien-être au travail des personnels de l'Education nationale exerçant en établissement scolaire.