"Un Guadeloupéen sur deux en âge de travailler est en emploi" indique l’INSEE

Un taux de chômage de 19%. Seuls 28% des jeunes en emploi. 11% des travailleurs à temps partiel... les chiffres révélés par l’INSEE ce mercredi témoignent de la fragilité du marché de l’emploi en Guadeloupe. Les taux témoignent d’un important différentiel avec l’Hexagone. Dans l’archipel, le chômage et la précarité sont plus significatifs.

"En 2023, la moitié des Guadeloupéens en âge de travailler ont un emploi", titre l’Institut national de la statistique et des études (INSEE), qui voit le verre à moitié plein, ce 24 avril 2024. Le taux d’emploi des 15/64 ans atteint 52% localement, contre 69% en France hexagonale.

Fort taux de chômage, surtout chez les jeunes

Les jeunes sont particulièrement impactés par le chômage, qui concerne 31% des moins de 30 ans ; seuls 28% des 15/29 ans sont insérés professionnellement, contre 49% dans l’Hexagone. Ils sont 23% privés d’emploi, d’études et de formation, contre 12% là-bas. "Cela peut s’expliquer par le fait que 24 % des 15-29 ans sortis d’études sont sans diplôme (contre 14 % en France métropolitaine)", selon l’INSEE.

"Le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) concerne 19 % de la population active (en emploi ou au chômage) de 15 ans ou plus en Guadeloupe", complète l’Institut.

Les personnes qui ne sont pas comptabilisées, ni parmi les chômeurs, ni dans le rang des travailleurs, forment la population inactive. Certaines ne cherchent pas d’emploi, ou ne sont pas disponibles, pour diverses raisons (santé, proximité de la retraite, garde d’enfants ou d’un membre de la famille dépendant, etc.).

Ce "halo autour du chômage" concerne 11 % de la population âgée de 15 à 64 ans résidant en Guadeloupe ; c'est trois fois plus qu’en France hexagonale (4 %).

Les étudiants font aussi partie des dits "inactifs" ; ils représentent la moitié de cette catégorie.



11% des personnes qui occupent un poste sont à temps partiel ; le sous-emploi est trois fois plus fréquent dans le territoire qu’outre-Atlantique (4%) et, de part et d’autre, il concerne davantage les femmes.

Le tertiaire concentre la majorité des emplois en Guadeloupe

L’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale sont les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, dans l’archipel (37% des travailleurs) ; c’est également le cas au national.

Les services marchands (commerce, transports, hébergement, restauration) emploient 22 % des personnes ayant un travail en Guadeloupe.

La Guadeloupe se distingue également par une proportion de non-salariés dans sa population active supérieure à celle de l’Hexagone (21 % contre 13 %). "Cette divergence souligne une spécificité du marché de l’emploi local caractérisé par une part plus importante d’artisans, de commerçants et de chefs d’entreprise (12 % contre 7 % en France métropolitaine)", précise l’INSEE.

POUR ALLER PLUS LOIN/

L'étude de l'INSEE est à découvrir en intégralité > en cliquant ici.