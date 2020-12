Un homme gravement blessé par arme à feu dans le parking d'un centre commercial

Guadeloupe La 1ère •

C'est vers 15 heures que l'agression a eu lieu, ce mercredi 23 décembre. Alors que de nombreux guadeloupéens effectuaient leurs derniers achats de Noël dans le centre commercial, "une altercation entre plusieurs jeunes" aurait éclaté et "l'un d'eux aurait sorti une arme et tiré", a expliqué à l'AFP le capitaine Rachid Boumlil, commandant en second de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Un jeune homme de 20 ans a été grièvement blessé, alors qu'il se trouvait à l'étage du du parking du centre commercial de Baie-Mahault, selon les pompiers. Blessée au cou, la victime a rapidement été prise en charge par les secours. Six sapeurs-pompiers étaient sur les lieux, ainsi que les médecins du SMUR et la gendarmerie.

Le jeune homme dans un état grave a été médicalisé sur place avant d'être transporté au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre/Abymes.

La Section de recherche a été saisie. Aucune interpellation n'avait eu lieu mercredi soir. Les jeunes en fuite étaient toujours recherchés par les gendarmes qui avaient bouclé la zone et une partie du centre commercial. Des images de vidéo surveillance étaient en cours d'exploitation. Les enquêteurs devaient aussi procéder aux auditions de plusieurs témoins.