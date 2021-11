Tout un mois dédié à l’économie sociale et solidaire

Ce mois de novembre est l’occasion pour la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) des îles de Guadeloupe, accompagnée de nombreux partenaires institutionnels, de valoriser les actions des associations et des acteurs de terrain.

On le sait peu mais l’économie sociale et solidaire en Guadeloupe se développe de façon exponantielle. Elle concerne des associations, des établissements publics et privés et crè également des milliers d’emploi.

Changer de paradigme et s’appuyer sur les forces de chacun, c’est comme cela que l’on pourrait résumer cette économie qui se développe en Guadeloupe. Pour cette raison, la Chambre régionale de l’Economie Sociale et solidaire de Guadeloupe met en lumière les initiatives sur le terrain mais aussi les perspectives pour demain.

Comment composer avec les particularités locales pour un système plus équitable et plus vertueux ? C’est de cela dont il est question. Tous les jours ou presque depuis mercredi dernier, des évènements allant de l’agriculture au sport en passant par la santé, le social ou encore le handicap se tiennent en présentiel ou en virtuel pour changer les mentalités et apporter une information fiable. Des ateliers, de la formation, des conférences, des webinaires… le programme est dense et recouvre de nombreuses disciplines. C’est comme cela que des webinaires pour gérer un budget de façon éco-responsable ou encore pour apprendre à valoriser ses déchets alimentaires se tiennent en même temps que des rencontres au cœur des associations de terrain.



L’idée de cette 14ème édition du mois de l’économie sociale est solidaire est de donner des clés au citoyen pour que le changement vienne de lui. En partageant nos richesses et en préservant nos ressources, c’est un autre modèle qu’il faut penser. Un modèle dans lequel, les hommes sont au cœur d’une nouvelle façon de vivre.