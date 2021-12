Un nouveau bâtiment de vie étudiante émergera du campus de Fouillole

Plusieurs acteurs publics locaux ainsi que des membres de la communauté de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ont assisté ce jeudi 9 décembre 2021, à la pose de la première pierre du prochain bâtiment de vie étudiante du campus de Fouillole.

Guadeloupe la 1ère •

Ce nouvel équipement, qui a la vocation d'enrichir les services proposés aux étudiants, sera érigé sur la parcelle de l'ancien bâtiment de recherche construit dans les années 70 et démoli en août 2020 en raison de sa vétusté.

Le bâtiment de vie étudiante et multiservices, comme il a été bâtisé, a été pensé comme un ensemble organisé autour d'un grand hall de vie où tous les services nécessaires à la vie estudiantine seront représentés. Ainsi, les étudiants qui auront la chance d'en parcourir les allées auront accès à un espace de coworking, des salles de travail, des activités culturelles et sportives, un bureau d'insertion professionnelle et une cafétaria, entre autres.

Posé sur plus de 4 000 m2 de terrain, cet outil espère faciliter et transformer le quotidien des étudiants du campus de Fouillole en augmentant considérablement la diversité et la qualité des services qui leur sont proposés.

Toutefois, il faudra être patient avant de voir sortir de terre cet équipement. La livraison est prévue dans le courant de l'année 2026. L'opération est comprise dans une enveloppe de 19 millions d'euros financée entièrement par l'État.