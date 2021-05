Un sdf Guadeloupéen vivant à Bordeaux va pouvoir rentrer en Guadeloupe grâce à l’action d’une association de bénévoles

C’était là le souhait le plus cher de ce jeune Guadeloupéen de 33 ans. Des bénévoles se sont mobilisés pour lui trouver de quoi se payer un billet d’avion vers Pointe à Pitre. Il va enfin pouvoir rentrer chez lui après 5 ans de galère.

F. Aristide •

Le trentenaire était arrivé à Bordeaux il y a 5 ans pour travailler dans la restauration en tant que saisonnier. Son destin a basculé l’année où ses patrons ont revendu leur établissement sans lui payer sa prime de saison, une somme qui devait lui permettre de rentrer en Guadeloupe.

Il s’est donc retrouvé coincé en Gironde où son errance a commencé.

Quelques temps plus tard, ses conditions de vie se sont encore dégradées lorsqu’il a perdu ses documents personnels et son téléphone portable dans l’incendie qui a ravagé la tente dans laquelle il vivait.

Son quotidien est alors une succession de galères mais l’homme garde l’espoir…

Et la chance lui sourit à nouveau. Il sympathise avec les bénévoles de l’association "pour eux"….

Il monte une cagnotte en ligne pour lui. Les dons affluent. En 24h, ils récoltent 600 euros, de quoi lui payer son billet d’avion destination Pointe à Pitre.

Son rêve est devenu realité. Le Guadeloupéen va enfin pouvoir rentrer chez lui, et il est à nouveau très optimiste. Il est persuadé de trouver rapidement du travail dans les restaurants de bord de mer et de pouvoir recommencer une autre vie.