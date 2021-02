Un site en ligne et un numéro de téléphone pour signaler les actes de discrimination

Ch. Martial •

Si vous pensez subir un traitement moins favorable, un propos haineux, une violence et cela en raison de votre origine, de votre sexe, d’un handicap, de votre religion ou encore de votre orientation sexuelle, cette plateforme est pour vous.

Le principe est simple : vous signalez une situation en vous rendant sur le site internet antidiscrimination.fr ou en appelant le 3928. Des juristes formés à ces sujets répondront à vos questions. Et Après un échange, ils évalueront si la situation nécessite d’être portée en justice.

Plus qu’une plateforme de signalement, antidiscriminations.fr a pour objectif d’accompagner les victimes et de faire respecter leurs droits. Des réponses adaptées seront proposées pour chaque situation et le défenseur des droits pourra être saisi, au besoin, pour des poursuites pénales.

530 délégués disséminés sur le territoire national et en Outremer, accompagneront les utilisateurs de cette plateforme pour un service gratuit et confidentiel, disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Depuis vendredi dernier, des centaines de situations ont déjà été signalés sur la plateforme.