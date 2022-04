Un tremblement de terre, en fin d’après-midi, secoue la Guadeloupe

Un séisme de magnitude 4,7 sur l’échelle de Richter a été ressenti en Guadeloupe, ce lundi 4 avril, à 18h02.

Guadeloupe La 1ère •

La secousse a duré quelques secondes et été ressentie dans tout l’archipel.

C’est à 18h02 qu’un tremblement de terre de magnitude 4,7 sur l’échelle de Richter et a été ressenti dans tout l’archipel.

Selon les premières informations données par le centre de recherches sismiques de l’université des West Indies, son épicentre se situait à 10 kilomètres de profondeur et à 83 kilomètres au nord est de Pointe-à-Pitre, à 75 kilomètres au sud est de Saint John’s a Antigua et Barbuda et à 175 kilomètres au sud est de Basse Terre à Saint Kitts & Nevis.