Un village éphémère de l'éducation au développement durable à Blachon au Lamentin

Probablement quelques gouttes de plus pour cette journée de l'eau célébrée le 22 mars mais qui, en Guadeloupe, peut-être en raison de tout ce qui en ait un sujet sensible, trouve de nouveaux prolongements ce mardi 28 mars 2023. C'est à Blachon au Lamentin que les scolaires de plusieurs établissement étaient invités à mieux connaître tous ces univers de l'eau en Guadeloupe.

FJO. avec L. Broulhet et O. Duflo •

C'est une initiative de l'Office de l'eau de la Guadeloupe en collaboration avec le collège "Appel du 18 Juin" du Lamentin. Elle consiste à permettre aux collégiens de venir découvrir sur le site de Blachon, plusieurs stands qui ont pour vocation de les sensibiliser aux questions de l'eau et singulièrement à tout ce qui a trait au milieu où ils se trouvent.

Une expérience de science naturelle grandeur nature. Pour l'Education Nationale, c'est aussi une manière d'enseigner puisqu'il s'agit avant tout de rappeler que l'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques.

Transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement. Enseignants et personnels d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le fonctionnement des établissements.

Le précédent village du genre avait été organisé à Lauricisque lors de l'arrivée de la Route du Rhum pour mettre sensibiliser les jeunes publics à cette notion de développement durable.