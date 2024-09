Une chanson et un concert en hommage à Patrick Saint-Eloi, disparu il y a 14 ans

14 ans après sa disparition, Patrick Saint-Eloi reste dans le souvenir des Guadeloupéens.

Ce 18 septembre 2024, jour de commémoration, Sébastien Drumeaux, auteur-compositeur-interprète, dévoile son titre hommage, "Chanjé". Ce morceau, ancré dans la tradition des zouks des années 80, célèbre la richesse musicale de cet artiste emblématique.

Enregistré dans le mythique studio Debs, "Chanjé" réunit des musiciens de renom qui apportent leur talent pour recréer l'authenticité et la chaleur du zouk d'avant. Michel Alibo à la basse, Arnaud Dolmen à la batterie, Ralph Lavital à la guitare, ainsi que les chœurs de Meemee Nelzy et Patrice Coyo, contribuent à cette œuvre collective qui ravive les souvenirs d'une époque marquée par des sons inoubliables.

Chanjé - Sébastien Drumeaux :

Guadeloupe la 1ère radio rend également hommage à Patrick Saint-Éloi, ce mercredi, avec une programmation spéciale depuis la matinée.

L'artiste décédé le 18 septembre 2010 reste une âme créatrice inoubliable dont la musique continue de résonner. Comme un héritage, selon Thierry Delannay, guitariste.

Nous nous souvenons tous de Patrick non seulement pour son talent indéniable, mais aussi pour sa gentillesse, sa générosité d’esprit, et sa passion inébranlable pour la musique. Chaque œuvre qu’il a créée reste un témoignage vivant de son engagement à partager sa vision du monde d’une manière indélébile, Patrick a su à travers ses œuvres, capturer des émotions, des histoires et des instants qui résonneront en nous pour toujours. Son art n’était pas seulement une forme d’expression, mais un véritable miroir de l’âme, une fenêtre ouverte sur des réalités que seul lui pouvait rendre tangibles. Son héritage artistique continuera de briller dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de découvrir son travail et de s’imprégner de sa créativité unique. Merci monsieur Patrick St Eloi.