Une décennie sans Patrick Saint Eloi

Ce 18 septembre 2020 marque en effet le 10ème anniversaire de la mort de l'artiste. Pourtant, ces 10 années, loin d'avoir été celles de son absence, l'ont rendu encore plus présent dans le coeur des Guadeloupéens. C'est le sens des hommages qui lui sont rendus ce vendredi.

FJO avec P. Gonfier, C. Ledézert, S. Taret •

Une plaque pour mieux le dire

©P. Gonfier

Discret en coulisses, le chanteur, le poète, se révélait sous le feu des projecteurs.

Sur scène, avec lui, le créole a franchi toutes les frontières.

Qu'il chante l'amour ou les causes qu'il défend, c'est l'âme de la Guadeloupe qui s'exprime.

Avec Kassav, sous toutes les latitudes, ses mélodies sont reprises en coeur. Et en solo, PSE enflamme l'Olympia.

L'artiste Patrick Saint Eloi a déposé ses bagages, rangé ses partitions, mais l'étoile ne s'éteindra jamais.

Patrice Gonfier Journaliste

©guadeloupe

©guadeloupe

Tout commence ce vendredi 18 septembre 2020, le dixième depuis le décès de Patrick Saint Eloi, par un hommage spirituel. La famille, les amis, les fans, tous rassemblés au sein de l'église Saint Jean-Baptiste du Moule pour une célébration en la mémoire de l'artiste. L'homme savait faire valoir sa foi, y compris dans ses chansons et singulièrement, c'est ce que cette entrée spirituelle pour une journée d'hommage, tenait à souligner.Avec un moment tout aussi particulier, les voix d'enfants tous âgés d'une dizaine d'années, trop jeunes pour avoir connu Patrick Saint Eloi, mais qui sont venus dans cette église, chanter les airs que leurs aînés leur ont appris. Histoire de montrer combien il est passé à la postérité.Tous ensuite se retrouvent au cimetière du Moule, précisément autour de la tombe de Patrick Saint Eloi. Covid 19 oblige, chacun garde ses distances et son masque mais le coeur y est. Le coeur, et le choeur aussi puisqu'il ne peut y avoir d'hommage à Patrick Saint Eloi sans entendre ses mots et sa musique. Et symboliquement, ce dixième anniversaire est marqué par le dévoilement d'une nouvelle plaque sur la tombe. Des mots qui parlent de lui, des mots qui disent sa vie :Un texte rédigé par l'un de ses amis, Patrice Gonfier, un acte du coeur pour le journalisteAutre dimension de cette journée d'hommage, celle qui résonnera au Mémorial ACTe, en l'occurence, le bien nommé. C'est là où des artistes, musiciens, chanteurs ou comédiens, laisseront leurs âmes s'accrocher à celle de Patrick Saint Eloi pour interpréter ses textes, ses mots, sa musique."Pawòl a Patrick Mémwa à Saint Eloi" c'est le nom de ce spectacle conçu et mis en scène par Dominik Bernard, Varenthia Antoine, Lucile Kancel, Esther Myrtil, Ndy Thomas et Joël JernidierIls seront pour l'occasion accompagnés d'un trio de musiciens professionnels, sous la direction musicale de Stéphane Castry, avec à la basse Joby Julienne, aux Percussions, Alberto Garcia Violoncelle qu'ils ont répété durant ces dernières heures cet hommage à Patrick Saint Eloi