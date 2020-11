Une millionnaire à Saint François

Saint François compte sur son territoire une nouvelle millionnaire. Une gagnante du loto du patrimoine à qui la chance a bien voulu sourire en lui offrant plus d'1500 000 Euros.

On ne saura pas qui elle est. Tout au plus saura-t-on qu'il s'agit d'une femme qui a mené une vie de labeur et qui veut désormais s'employer à faire plaisir à ses proches.Son aventure commence avec un ticket d'un autre jeu qui lui ouvre la possibilité de jouer pour ce loto du patrimoine.Une opportunité mise à profit par la Française des Jeux à quelques jours d'un grand rendez-vous de la chance. Nul doute que cette occurence donnera à d'autres l'envie de tenter la leur.