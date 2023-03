Une minute de silence au collège Sylviane Telchid

Après l'annonce du décès de Sylviane Telchid, plus que tous, le collège éponyme a tenu a marquer ce jour en lui rendant un premier hommage. Dès l'ouverture de l'établissement, toute la communauté scolaire s'est figée comme un seul homme dans une minute de silence au cours de laquelle les mots de Sylviane Telchid ont résonné dans le cœur de chacun

Dans cette classe de 5ème, l'hommage à Sylviane Telchid a perduré durant la matinée. Bien plus que la solennité du silence, c'est la quête des mots qui préside dans ce regroupement pédagogique.

Une classe qui est en soit le résultat de ces combats menés quand ces élèves n'étaient pas nés, pour qu'un jour comme aujourd'hui, ils puissent avoir accès librement à l'apprentissage de la langue et de la culture créole.

Tous en sont bien conscients. C'était d'ailleurs la volonté de ceux qui, un jour de 2014 ont décidé de quitter leur premier nom, "Bonne Espérance", pour devenir le collège Sylviane Telchid. Mais plus que le nom qu'il porte, c'est dans son programme pédagogique que l'établissement honore en permanence l'œuvre de Sylviane Telchid

Mé si Silvyàn Telchid monté an filao, sa i fè ba zélèv Gwadloup é ba tout' la Gwadloup ka kontinuyé bat an kè a Gwadloupéyen, é déja pou yonn, an kè a zélèv ki ka pôté'i anlè adan sa yo ka fè. An colèj Silvyàn Telchid sé adan pwop konpozisyon a yo sé zélèv la ka gloriyé i. Kouté pou tann :