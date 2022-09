Une piste Marie-José Perec inaugurée à L’Isle-Adam dans le Val-d'Oise

Son nom a profondément marqué l'histoire de l'athlétisme mondial. La Gazelle a été et reste une grande championne.

Un palmarès impressionnant et un engagement pour son sport qu'elle porte encore aujourd'hui. Régulièrement, Marie-José Perec se rend dans les clubs ou les écoles pour échanger avec la jeunesse.

Ces dernières années, plusieurs stades, complexes sportifs et pistes ont été baptisés du nom de la Guadeloupéenne dans l'Hexagone.

En décembre 2020, c'est chez elle que la carrière exceptionnelle de l'athlète a été saluée... La seule piste connectée de toute la Caraïbe porte depuis son nom. Et c'est avec émotion que la Gazelle avait dévoilé la plaque rendant la chose officielle...

Des hommages qui continuent... Cette fois, c'est dans le Val d'Oise, à L'Isle-Adam. La nouvelle piste d'athlétisme de la ville porte désormais le nom de Marie-José Pérec. Une première en Ile-de-France. Elle a été inaugurée ce samedi 10 septembre, notamment en présence de Patrick Karam. Le Guadeloupéen est vice-président du conseil régional d'Île de France, chargé de la jeunesse, des sports, de la vie associative, des loisirs, de la citoyenneté.

Le moment a été apprécié de l'athlète.

C’est vraiment un honneur. [...] Être sollicitée après tant d’années, c’est extraordinaire. Et c’est important de donner aux autres ce qu’on a eu. Nous aussi, on a eu des gens qui nous ont donné du temps. On ne fera pas de tous les jeunes des champions, mais c’est important de leur inculquer des valeurs éducatives. Le sport, c’est l’endroit où l’on apprend à vivre avec les autres, à se dépasser, à vivre des moments forts avec ses voisins.