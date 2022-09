Une rentrée pas comme les autres pour Audrey et sa famille

Derniers préparatifs pour la vraie rentrée de ce lundi. Derniers ajustements. Dans toutes les familles, ce dimanche était un jour particulier, un jour consacré à la révision des troupes et des moyens. Au Moule, Audrey et ses deux enfants se sont eux aussi préparés. Nouvellement arrivés en Guadeloupe, ils vont devoir s'adapter à tout et à tous. Et visiblement, ils sont prêts.

FJO. avec R. Rilcy •

Sous les yeux attentifs de sa grand-mère chez qui elle est venue vivre avec ses deux enfants après plusieurs années à Bordeaux, Audrey Bausset prépare la rentrée de Loana 3 ans, qui entre en maternelle et Etan 10 ans déjà prêt pour le CM2. ©Guadeloupe Ce choix de venir vivre en Guadeloupe, Audrey l'a fait parce que vivre loin de sa famille lui pesait. Même si elle mesure l'enjeu que cela constitue pour elle, elle se dit prête pour trouver sa place dans cette île qui est aussi la sienne afin que ses enfants se sentent aussi pleinement chez eux. ©Guadeloupe La jeune femme sait que rien n'est acquis. Cette réadaptation, elle la fera à petits pas, en même temps que Loana et Etan. . • ©R. Rilcy

Et la vivre au Moule leur semble un avantage. La commune leur offre des avantages non négligeables dont ils comptent bien profiter. ©Guadeloupe Ce lundi, comme les autres enfants du Moule et de la Guadeloupe, Etan et Loana commenceront leur nouvelle année scolaire. Très vite, les souvenirs de Bordeaux s'estomperont pour laisser place à une nouvelle réalité qui va faire d'eux des Mouliens parmi tant d'autres. Et c'est tant mieux

