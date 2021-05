Une réouverture des magasins à point nommé

A la veille de la fête des mères les commerçants revivent. L'autorisation d'ouverture donnée aux commerces non essentiels a sonné le retour des clients pour des magasins qui peinaient depuis plusieurs mois. Depuis mardi, les affaires reprennent dans les centres commerciaux et les centre-villes

Ambiance des grands jours au centre commercial de Destrellan à Baie-Mahault. Les magasins ne désemplissent pas et les commerçants retrouvent leur réflexes et leurs bagots. Comme une atmosphère de fête pour des magasins dont les rideaux étaient encore baissés il y a moins d'une semaine. Et la fête des mères ne pouvait pas mieux tomber pour des commerçants en qu^pete d'un nouveau souffle pour se relancer.

Et à ce jeu-là, les clients ne sont pas en reste. Privés de ces lieux de vente qu'ils affectionnent, ils semblent souvent y déambuler pour le simple plaisir d'y être. Même si l'idée et les impératifs de la fête des mères ne sont jamais loin. Et on aurait presque envie de se demander ce qu'ils auraient bien pu faire sans la réouverture de ces magasins.

Et ces pour être à la hauteur de leurs attentes que tous les commerçants ont tenu à se mettre au diapason de l'évènement. Et les résultats de ces quelques jours, particulièrement ceux de ce samedi, ne sont pas pour leur déplaire.

Mais bien sûr, chacun vous le dira, clients et commerçants, que tout cela, c'est pour le seul plaisir des mamans. Et c'est tant mieux.