Une soirée de mobilisation pour que justice soit rendue à Claude Jean-Pierre

Ils étaient en nombre hier soir sur la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre pour dénoncer l'acte qu’ils décrivent comme discriminatoire. Celui de la mort de Claude Jean-Pierre décédé à l'hôpital, 12 jours après sa violente interpellation, le 21 novembre 2020, lors d'un contrôle de gendarmerie. Des personnes mobilisées pour réclamer justice et défendre le droit des personnes de survivre à leurs interactions avec les forces de l’ordre.

FJO.avec R. Rilcy •

Derrière les mots "justice" ou "assassinat" ce sont des centaines de manifestants qui se sont rassemblés ce vendredi soir sur la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre afin de marquer leur colère.

Des slogans qui ont résonné toute la nuit.

Et des Guadeloupéens de toutes conditions et de toutes les communes, tous venus pour soutenir le combat de la famille et demander qu’un procès équitable fasse la lumière sur les circonstances du décès brutal de Claude Jean-Pierre à la suite de sa violente arrestation par les gendarmes le 21 Novembre 2020.

Des hommes, des femmes, des silhouettes qui se mêlent en une foule très compacte d’anonymes ou de personnalités et quelques fois d’artistes venus dirent leurs mots.

Un artiste sur la scène de la Place de la Victoire • ©Guadeloupe la 1ère



Parmi eux…le slameur silansyeux qui s’interroge une fois de plus…sur la portée…du mot liberté.

SILANSYEUX • ©Guadeloupe

Sur la scène, les chants et les paroles rappellent la revendication qui fait l'unanimité sur cette Place de la Victoire

©Guadeloupe

Loin d’être un événement isolé et anecdotique, la mort de Claude Jean-Pierre a réveillé la colère de très nombreux Guadeloupéens contre ce qu'ils décrivent comme une violence.

Christian Baptiste, Député de Guadeloupe

©Guadeloupe

Des témoignages qui illustrent l’ampleur de la douleur et de l’indignation ressenties par ces Guadeloupéens après la mort de Claude Jean-Pierre. Ils promettent d’amplifier le mouvement lors des sorties des 7 et 8 Mars prochain, pour réclamer justice et vérité.