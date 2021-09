UNICEF : "Les enfants d'Haïti ont besoin de solidarité et de soutien"

L’UNICEF demande 73.3 millions de dollars pour 260 000 enfants, victime du tremblement de terre en Haïti. Le mois dernier, le phénomène de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter, a plongé dans la détresse une partie importante de la population…dont de nombreux jeunes…

Francois-Joseph Ousselin •

De l’aide en matière de santé, d’éducation, de fourniture d’eau potable, de nourriture mais également pour la protection de l’enfance, y compris contre la violence de genre, un mois après la tragédie, sur les 650 000 personnes en quête d’une aide humanitaire d’urgence, plus du tiers, 260 000 sont des enfants et adolescents.

Nombre d’entre eux ont été blessés lors du seisme ou on vu s’effondrer leur communautés, leurs foyers, leurs écoles et les installations de santé qui prenaient soin d’eux.

Aujourd’hui tous ces petits survivants sont sous la menace de maladies qui ne peuvent être évitées que s’ils ont accès à l’eau potable et aux services de santé de base.

Le tremblement de terre du 14 aout dernier a causé la mort de plus de 2200 personne dans le Sud ouest du pays et fait plus de 12 000 blessés…

Les destructions et dégats ont été particulièrement conséquents dans les zones rurales enclavées, celles qui sont donc plus difficiles d’accès y compris pour porter secours…