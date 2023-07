Vacances apprenantes :du soutien scolaire dans les établissements

Lancée en 2020 par le Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, l’opération Vacances apprenantes a pour objectif de permettre aux élèves de combler les lacunes accumulées pendant le confinement.

Gwénaelle SEXTIUS •

Du 10 au 24 juillet, plusieurs établissements du territoire accueilleront des élèves pour des vacances apprenantes.

Mise en place en 2020 par le Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, cette opération permet à tous les élèves du cours préparatoire (CP) à la terminale de consolider leurs apprentissages scolaires tout en bénéficiant de loisirs ou de vacances sur le temps des congés scolaires.

Le collège Bois Rada de Sainte-Rose, classé en zone d'éducation prioritaire a répondu à l'appel à projet de l'académie de Guadeloupe afin de bénéficier de ce dispositif.

©Guadeloupe

Les enfants résidant en zone rurale ou urbaine reconnue défavorisée, sont prioritaires pour bénéficier de cette opération.

Au programme de la journée, des activités de renforcement scolaire le matin. Les après-midi sont consacrées aux activités d’épanouissement personnel (sport, culture, découverte de la nature).

Pour les enfants, c'est une manière plus ludique de combiner le scolaire et les vacances dans un cadre familier.

Depuis 2020, l'initiative a permis à de nombreux élèves de combler les lacunes accumulées pendant le confinement.

Cette année encore, l’opération Vacances est maintenue pour permettre aux enfants de lutter contre le décrochage scolaire, et d’offrir aux plus vulnérables la possibilité de partir en vacances, et de sensibiliser tous les jeunes aux défis du développement durable et de la biodiversité.