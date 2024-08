Valise oubliée à l’aéroport et grosses perturbations : la police nationale appelle les voyageurs à plus de vigilance

Partager :

Les autorités aéroportuaires et la police nationale sont tenues de respecter la procédure : tout bagage laissé seul dans un aéroport, sans possibilité d’identification de son propriétaire, doit être détruit. Cela nécessite l’intervention d’une équipe de déminage et, durant l’opération, la neutralisation des activités du site et l’évacuation des usagers. C’est ce qui s’est passé dimanche soir, à "Guadeloupe Pôle Caraïbes", une fois de plus, une fois de trop. La police nationale relate et met en garde.

Comme encore trop souvent, une valise a dû être détruite au sein de l’enceinte aéroportuaire "Guadeloupe Pôle Caraïbes", avant-hier (dimanche 4 août 2024) en fin d’après-midi. Un passager l’a simplement oubliée, vers 17h20, dans l’espace de récupération des bagages.

Mais, par les temps qui courent, un tel évènement n’est pas sans conséquence... loin de là. Une belle confusion et des retards contraignants La zone a été évacuée et les activités du site ont été stoppées durant près d’une heure et demie. Les voyageurs, dont les avions ont atterri durant ce laps de temps, ont été invités à rester à bord. Les ascenseurs ont été neutralisés. Les enregistrements et embarquements se sont poursuivis, mais dans une relative confusion, compte tenu de la situation. Il fallait attendre le démineur d’astreinte, un agent de la police nationale ; le week-end, en soirée, cela peut prendre plus de temps. Une fois l’œuvre de ce professionnel achevée, peu avant 18h45, le retour à la normale s’est fait progressivement. Conformément aux procédures de sécurité, des centaines de passagers ont été immédiatement évacuées et dirigés vers le parking de l'aéroport, afin d'assurer leur protection durant toute la durée de l'opération. Les opérations de vérification et de neutralisation de l'objet suspect ont duré un peu plus d'une heure. Police nationale de la Guadeloupe Au final, il n’y avait rien de suspect dans la valise abandonnée. Heureusement, après l'inspection minutieuse de la valise, aucun élément dangereux n'a été détecté. Police nationale de la Guadeloupe Bagage oublié = colis suspect L'ensemble du territoire national est maintenu au niveau "Urgence attentat" pour faire face à l'élévation globale de la menace terroriste depuis le début de l'année 2024. En période de menace terroriste, la vigilance concerne tout le monde et implique tous les acteurs de la société. En adoptant les bons réflexes au quotidien, chaque citoyen participe à l’efficacité des mesures de vigilance, de prévention et de protection mises en place par l’État. Services de l’Etat Ainsi, dans les lieux publics, en particulier dans les transports, les bagages oubliés sont considérés comme abandonnés et potentiellement à risque.

Les personnes qui constatent une telle présence suspecte ne doivent ni déplacer, ni ouvrir, ni mouiller, ni couvrir l’objet. Il s’agit de se tenir à distance et de prévenir les autorités. Nous exhortons les passagers à ne jamais laisser leurs bagages sans surveillance et à signaler immédiatement tout comportement ou objet suspect aux autorités compétentes. La sécurité de tous dépend de la vigilance de chacun. Police nationale de la Guadeloupe Les têtes en l’air, quant à elles, comme tous les autres voyageurs, doivent systématiquement étiqueter leurs bagages, avec mention de leurs nom, prénom et coordonnées téléphoniques. Cela permet de faciliter leur identification et d’éviter que des situations stressantes nécessitent l’intervention des démineurs. Police nationale de la Guadeloupe Lorsqu’un bagage abandonné entraîne l’intervention des autorités judiciaires et des équipes de déminage, le propriétaire peut se voir infliger une amende forfaitaire salée, d’autant plus si cette négligence entraîne des conséquences sur le trafic ; il peut alors aussi être question de peine d'emprisonnement.

Partager :