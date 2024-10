Vie locale : Grillades, jus de canne, eau de coco... Les vendeurs du rond-point de Montebello font le plein le week-end

C’est la tradition du dimanche matin : s’arrêter sur les bords de routes pour acheter son jus de canne, son eau de coco ou son poulet grillé auprès des marchands. Des petits commerces de proximité qui font vivre des familles depuis des années, comme au rond-point de Montebello à Petit-Bourg.

Lydia Quérin, Christian Danquin et Yasmina Yacou •

Montebello, à Petit-Bourg, est bien plus qu’un simple rond-point où passent quotidiennement des milliers de voitures. C’est aussi un lieu de vie, marqué par ses roulottes de grillades qui attirent chaque semaine de nombreux habitués.

Ce dimanche 13 octobre, malgré une affluence plus calme que d'habitude, les fidèles étaient bien au rendez-vous.

Parmi eux, Tony, un client régulier, ne tarit pas d’éloges sur ces adresses éphémères. "C’est du fait maison, c’est préparé au jour le jour. Les jours où je commence très tôt, je passe prendre un repas ici", confie-t-il.

Et il faut dire que l’ambiance y est particulière : sur place, les odeurs alléchantes de grillades et le crépitement des viandes sur le feu attirent toujours plus de gourmands.

Nicolas Jovial, gérant de la "Roulotte rouge", est l'un des piliers de cette petite économie locale. Présent cinq fois par semaine à cet endroit stratégique, il a su, au fil des années, se constituer une clientèle fidèle. "Tu as des clients qui mangent la viande saignante donc on essaie d'avoir tous types de cuisson… Je connais mes clients. Si l'une arrive, je sais ce qu'elle aime, je peux lui dire qu'on va dans la rôtissoire et elle choisit", explique Nicolas, fier de sa relation avec ses habitués.

Non loin de là, Bob Bala s’active en coupant ses noix de coco. À 4,5 euros la bouteille d’un litre, l’eau de coco qu’il vend connaît un grand succès. "C'est la tradition du dimanche", partage Jean-Claude, un autre client régulier, en attendant son tour.

Bob, quant à lui, admet que le commerce fonctionne bien à cet endroit très fréquenté.

Pour beaucoup, s’arrêter à Montebello le dimanche est devenu un véritable rituel. Mais, au-delà de l’aspect pratique, c’est aussi une façon de soutenir l’économie locale. "J’encourage les entrepreneurs, les artisans à pérenniser l’économie de la Guadeloupe", raconte Myriam, une autre fidèle cliente.

Un peu plus loin, cela fait maintenant plus de quatre ans que des jeunes de Petit-Bourg ont monté leurs stands de plats à emporter, et ils ne comptent pas s’arrêter là.

Dylan Pioche, gérant de "Cashgrill", en est l'exemple parfait. Travaillant sans relâche, il voit ses efforts récompensés. "Bientôt, j’ouvre mon établissement... On persévère", dit-il avec enthousiasme, tout en servant les clients.

Entre jus de canne, eau de coco et plats divers, ce sont bien des initiatives locales qui font vivre ce lieu le dimanche, un symbole d’une économie d’ultraproximité aux abords des routes de Guadeloupe.