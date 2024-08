Vieillissement en Guadeloupe : construire un Ehpad "comme à la maison" et non "comme à l'hôpital"

Après des échanges en distanciel, le personnel de l'Ehpad "les jardins de Belost" à Saint-Claude a participé à deux jours d'ateliers en présence de professionnels du secteur. Des échanges qui ont montré que si l'Ehpad est une institution jeune, elle est devenue au fil du temps vieillissante, suffisamment en tout cas pour revoir certains fonctionnements. Même si l'accueil des aînés se fait avec bienveillance et respect, des améliorations s'imposent notamment en mettant l'accent sur la proximité avec les pensionnaires.

L'objectif, c'est d'aller vers une résidence qui soit beaucoup plus domiciliaire, à savoir, comme à la maison et moins comme à l'hôpital, pour que les gens qui vivent là se sentent mieux, malgré l'âge et la dépendance.

Les deux jours d'ateliers ont donc servi notamment à "réinventer les aménagements des espaces et à diffuser une nouvelle culture d'accompagnement". Il s'agit pour les équipes de jouer sur la qualité des services et d'offrir une attention personnalisée aux pensionnaires.

Le modèle de l'Ehpad qui existait encore il n'y a pas si longtemps que ça est dépassé. On se doit de répondre aux attentes des séniors en Guadleoupe et il est important de partager cette transformation qui est engagée, avec tous les professionnels du secteur afin d'ouvrir cette reflexion le plus largement possible.