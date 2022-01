Violences urbaines : les forces de l'ordre prises à partie par les émeutiers

Lors des échauffourées de la soirée, un membre des forces de l'ordre a été blessé. Il a été touché par une balle au genou, pris en charge par ses collègues puis transféré au CHU. Des faits condamnés par la hiérarchie policière, lors d'une conférence de presse, ainsi que par la préfecture.

Ce qui était au départ une simple manifestation contestataire a donné lieu à des violences qui ont éclaté, jeudi, où un gendarme a été blessé à balle réelle à Pointe-à-Pitre. Des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre qui ont éclaté à la mi-journée, non loin du Morne Caruel, aux Abymes. Ces incidents ont mené les deux parties jusqu'à Pointe-à-Pitre, avant que quelques manifestants se replient à Chauvel, aux Abymes.

C'est là que de violents heurts entre quelques manifestants et les gendarmes mobilisés ont essuyé des tirs à balles réelles.

Des faits condamnés par le directeur territorial de la police nationale qui, ce matin, lors d'une conférence de presse, a précisé qu'il s'agissait d'un projectile de 9mm qui avait été tiré sur le gendarme, qui est aujourd'hui, hors de danger.

Des tirs ont également été essuyés par les forces de l'ordre, qui ont traversé certains véhicules heureusement sans faire de blessés.

Laurent Chavanne, directeur territorial de la police nationale

Neuf magasins ont également été pillés cette nuit, 14 tentatives ont été déjouées par les forces de l'ordre. Face à cette escalade de la violence, le directeur territorial a promis d'adapter le dispositif face aux menaces : une stratégie plus dynamique et des interpellations.

Des violences condamnées par la préfecture

Des violences urbaines également condamnées fermement par le préfet de Région, Alexandre Rochatte. Dans un communiqué, il "condamne fermement ces actes d’une violence inqualifiable".