Visé par une nouvelle enquête pour agression sexuelle, Gérard Depardieu en vacances en Guadeloupe

L'acteur français déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles, fait l'objet d'une nouvelle enquête pour agression sexuelle. Un nouvel épisode judiciaire que vit Gérard Depardieu à distance. Il est en vacances à Deshaies, en Guadeloupe, selon le magazine people Voici.

L'acteur Gérard Depardieu, déjà visé par une information judiciaire pour viol, fait l'objet d'une nouvelle enquête pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2014 après la plainte déposée en janvier par une ancienne assistante, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant une information du Courrier de l'Ouest.

Une information dévoilée le même jour qu'un article du magazine people Voici qui affirme que l'acteur serait actuellement en vacances en Guadeloupe. Il aurait été accueilli par des amis et séjournerait à Deshaies. Au programme de ce séjour, pêche au gros. Gérard Depardieu aurait également été aperçu dans un restaurant de la commune.

Resté à Paris, c'est son avocat qui s'est exprimé quant à la nouvelle enquête.

"Nous apprenons l'existence de cette plainte par la presse. Si la justice est saisie, je choisis, en tant qu'avocat, de ne pas m'exprimer publiquement sur cette plainte, si ce n'est que Gérard Depardieu conteste fermement les accusations portées contre lui", a réagi auprès de l'AFP, Me Christian Saint-Palais.

"Les investigations auront pour objet, comme toujours, de rassembler des éléments sur la matérialité des faits, leur qualification, et la question de leur prescription ou non", a précisé le parquet, sollicité par l'AFP.

Les investigations ont été confiées au 3e district de la police judiciaire de Paris.

Selon Le Courrier de l'Ouest, la plaignante, âgée de 24 ans à l'époque des faits, dénonce des "propos obscènes" lors de rencontres dans son hôtel particulier à Paris puis à plusieurs reprises, des agressions et propositions sexuelles lors du tournage dans le Maine-et-Loire du film "Le Magicien et les Siamois" de Jean-Pierre Mocky en mars 2014.

C'est la quatrième plainte visant le géant du cinéma français, âgé de 75 ans.

Gérard Depardieu a été mis en examen à Paris en décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles après la plainte d'une comédienne, Charlotte Arnould, dénonçant fin août 2018 deux viols au domicile parisien de l'acteur.

Une autre comédienne, Hélène Darras, avait porté plainte le 10 septembre, accusant l'acteur de l'avoir agressée sexuellement lors d'un tournage de film en 2007. Cette plainte a été classée fin décembre par le parquet de Paris pour prescription.

En décembre 2023, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza a aussi déposé plainte en Espagne contre l'acteur pour viol pour des faits remontant à 1995 à Paris.

"Mon client n'a jamais été convoqué pour s'expliquer sur ces accusations, ni inquiété", a précisé Me Saint-Palais, disant ne savoir "absolument rien d'une éventuelle procédure en Espagne".

En décembre dernier, la diffusion d'un numéro du magazine "Complément d'enquête" avait provoqué de nombreuses réactions. On y voyait l'acteur tenant notamment des propos sexualisés au sujet d’une petite fille.