Visite ministérielle en Guadeloupe de Fabrice Loher, ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche

Le point d’orgue de la visite ministérielle qui débute ce lundi est le congrès de l’association nationale des élus du littoral (ANEL). Mais, quitte à être en territoire insulaire et archipélagique, le ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche, Fabrice Loher, se doit de rencontrer les nombreux acteurs qui vivent, protègent, côtoient, exploitent, valorisent les milieux marins et littoraux de Guadeloupe.

C’est dans le cadre du 43ème annuel de l’association nationale des élus du littoral (ANEL) que Fabrice Loher, ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche, est de passage en Guadeloupe, pour 48 heures.

Arrivé hier après-midi dans l’archipel, le membre du gouvernement Barnier a prévu plusieurs rencontres et visites de sites, ce lundi 2 et mardi 3 décembre 2024.

L’ANEL rassemble les élus des 985 communes maritimes de bord de mer, lagunes ou étangs salés de l’Hexagone et des 92 communes d’Outre-mer. Tous ont des intérêts et des défis à relever en commun : il s’agit notamment de développer l’économie et de protéger les espaces littoraux et des milieux marins, par nature fragiles.

Fabrice Loher prononcera le discours d’ouverture du Congrès.

La Guadeloupe s’avère être formidable un terrain de découvertes pour ce ministre, au regard de son portefeuille : la mer et la pêche. D’où le fait qu’il multiplie les déplacements dans l’archipel, afin d’échanger avec les acteurs, connaître leurs problématiques et enjeux, entendre leurs besoins et, peut-être, leur apporter des réponses ; tout cela dans un programme serré.

Le programme prévisionnel du ministre délégué

Lundi 2 décembre

- 8h00 : visite de Cap Créole, site de transformation de produits de la mer, à Bouillante.

- 8h45 : visite de la réserve naturelle de l’Îlet Pigeon en bateau : échange avec les acteurs du parc national de Guadeloupe et du sanctuaire AGOA, sur la plage de Malendure, à Bouillante.

- 10h30 : visite du parc aquacole de Pointe-Noire, sur la route de Petite Plaine.

- 11h45 : visite des infrastructures portuaires de Sainte-Rose et échanges avec les élus et les représentants des professionnels de la pêche, sur le port de la commune.

- 14h30 : visite d’un barrage anti-sargasses en bateau, depuis le site de la direction de la mer, à Fouillole, Pointe-à-Pitre.

- 15h30 : signature des conventions du Fonds d’intervention maritime (FIM) avec les communes d’Anse-Bertrand et de Terre-de-Haut, à l’amphithéâtre Meril de Fouillome (Université des Antilles), à Pointe-à-Pitre.

- 16h15 : entretien avec Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe, à l’espace régional du Raizet, aux Abymes.

- 18h00 : entretien avec Guy Losbar, président du Conseil départemental de Guadeloupe, à la résidence départementale Fleur d’Épée, au Gosier.

Mardi 3 décembre

- 8h30 : ouverture du 43ème Congrès de l’ANEL, à l’hôtel "La Créole Beach", à la Pointe de la Verdure, au Gosier.

- 10h00 : visite du Grand Port Maritime de Guadeloupe, à la rue Ferdinand de Lesseps, à Pointe-à-Pitre.

- 11h30 : remise de diplômes à l’Université des Antilles et échange avec les élèves la licence professionnelle des métiers de la mer, à Pointe-à-Pitre.