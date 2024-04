Visite ministérielle : Gérald Darmanin et Marie Guévenoux en Guadeloupe pour 24h

Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur et Marie Guévenoux, Ministre déléguée chargée des Outre-mer sont arrivés en Guadeloupe. Après une réunion de travail avec les services de l'Etat, ils se sont rendus à l'Espace Régional du Raizet pour un entretien avec Ary Chalus, le Président de la Région Guadeloupe. Un entretien avec Guy Losbar, Président du Conseil départemental à la résidence du Gosier est également prévu. Mais les ministres sont surtout attendus à Pointe-à-Pitre en début de soirée pour un bilan de l'opération antidrogue "Place nette".

Carole Petit, Jordi Rayapin et Ronhy Malety •

C'est ce qu'on appelle une visite éclair, 24h pour les deux ministres, qui arrivent en Guadeloupe dans un contexte particulier de violence et d'insécurité. Trois thèmes majeurs vont marquer cette visite : La sécurité, la crise de l'eau et les sargasses et enfin le sport, à 100 jours des JO Paris 2024.

Arrivée de Gérald Darmanin à l'Espace Régional du Raizet, ce 17 avril 2024 • ©Jordi Rayapin - Guadeloupe la 1ère

Les enjeux de sécurité du territoire

La sécurité, un terrain que connaît bien Gérald Darmanin. C'est lui qui a lancé les opérations "Place nette" dans l'hexagone et notamment à Marseille. Depuis, plusieurs départements ont également entrepris ce type d'opération. En Guadeloupe pas moins de 10 opérations ont eu lieu en Zone Police. Les deux ministres sont donc très attendus sur cette question de la sécurité et des moyens qui y sont liés. D'ailleurs l'une des premières étapes de la visite, après la rencontre des Présidents des deux collectivités, est le bilan de ces opérations "Place nette" en Guadeloupe. Un bilan qui sera dressé au cœur même de Pointe-à-Pitre.

Toujours sur cette thématique, la journée de jeudi commencera pour les deux ministres, dès 9h15, par une réunion de travail avec les maires, les parlementaires et élus de Guadeloupe sur les enjeux de sécurité du territoire.

La crise de l'eau et la lutte contre les sargasses

Après le travail sur la sécurité, les agendas des ministres se séparent. Le ministre de l'Intérieur se rendra à l'Université des Antilles sur le campus du "Camp Jacob" pour une restitution des ateliers des "Rencontres de l'administration territoriale de l'Etat". Il aura également des échanges avec les organisations syndicales des administrations territoriales de l'Etat. Des séquences hors presse.

La Ministre déléguée chargée des Outre-mer se rendra, elle, à Trois-Rivières, à 10h, pour la signature de l'avenant du contrat d'accompagnement renforcé du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG). L'occasion de rappeler les grandes orientations du gouvernement pour surmonter la crise de l'eau. Puis à 13h45, elle fera une tournée en bateau avec la cellule PULSAR (Plan d'urgence locale sargasses), afin d'observer les barrages installés au large pour dévier les sargasses.

Le relais de la flamme olympique

Enfin à 100 jours des Jeux Olympique de Paris, les deux Ministres se retrouveront jeudi après-midi au CREPS Antilles-Guyane (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives) afin de rencontrer des jeunes sportifs de haut niveau qui participeront au relais de la flamme.

Les Ministres Gérald Darmanin et Marie Guévenoux en séance de travail à l'Espace régional. • ©Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère

Gérald Darmanin, le Ministre de l'Interieur et des Outre-mer, sera l'invité du journal de 19h30, ce jeudi 18 avril et répondra aux questions de Christelle Théophile.