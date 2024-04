Visite de Gérald Darmanin en Guadeloupe : Dans quel contexte de violence arrive le Ministre de l'Intérieur ?

Gérald Darmanin, le Ministre de L'Intérieur et des Outre-mer est attendu cet après-midi en Guadeloupe pour une visite au programme chargé. Il sera accompagné par la Ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Dès ce mercredi, après des échanges avec les Présidents des deux collectivités, ils seront sur le terrain pour un bilan de l’opération antidrogue « Place nette » à Pointe-à-Pitre.

Homicides, réactions des élus, opérations "Place nette", voici ce qu'il faut retenir du contexte dans lequel Gérald Darmanin effectue sa visite ministérielle en Guadeloupe.

Des homicides à répétition dans la Région Pointoise

L'escalade commence le vendredi 15 mars lorsque la gérante dominicaine de "Maria Kafé" se fait assassiner dans son restaurant par deux individus au visage masqué lors d'un braquage qui tourne mal. Le 20 mars c'est un quinquagénaire qui est tué par arme blanche dans le secteur de Dothémare. Le 20 mars c'est encore à Pointe-à-Pitre que quatre femmes dont deux touristes sont poignardées par une SDF d'origine haïtienne, connue des services de Police. Elle sera très rapidement interpellée. Le 23 mars c'est à Calvaire Baie-Mahault, qu'un règlement de compte fait un mort. Là encore des suspects sont très vite interpellés mais la série est sans fin et les réactions nombreuses.

Le coup de gueule d'Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre

Les difficultés de maintenir la sécurité des biens et des personnes pèsent, c'est clair, plus particulièrement sur la ville de Pointe-à-Pitre. Une ville d'escale pour les bateaux de croisières mais une ville où, bien souvent, les habitants, les commerçants comme les touristes craignent d'être agressés. Lassé de tout cela, le dimanche 24 mars, le maire de Pointe-à-Pitre poste un message audio qui fait le buzz et provoque de nombreuses réactions aussi bien officielles que sur les réseaux sociaux. Un ras-le-bol qui surprend tout le monde, au moment où le conseil de lutte contre la délinquance vient d'être réactivé, réunissant ainsi les efforts de tous les partenaires concernés, avec en premier lieu les services de l'Etat, la Justice et la Police Nationale, mais aussi, la mairie et ses services dédiés, les associations et même les commerçants.

Pointe-à-Pitre en l'état est un coupe-gorge. Sans forces de l'ordre à la hauteur des défis. Si j'ai les moyens, je continue, si je n'ai pas les moyens, j'arrête ! Et j'ai aussi appelé, en août, à un plan Marshall sur la question de la sécurité. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre

Le départ du croisiériste américain Virgin Voyages

Après six escales à Pointe-à-Pître qu'elle considère comme catastrophiques, fin mars 2024, la compagnie de croisière annule les 12 escales programmées pour la saison 2024-2025. Ses clients étaient très insatisfaits de l'escale guadeloupéenne. La clientèle, américaine à plus de 90%, n’a absolument pas aimé l’escale guadeloupéenne. Sur les 15 îles desservies dans la Caraïbe, Pointe-Pitre obtient en effet la plus mauvaise note, soit à peine 47% de taux de satisfaction en janvier puis 45% en février. Loin, très loin d’Antigua qui culmine à 92 % et 91%, loin également de la moyenne générale qui s’établit entre 83% et 85% de taux de satisfaction.

Les gens de Guadeloupe n’étaient ni amicaux ni gentils. Je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Toutes les autres îles étaient très sympathiques et on se sentait 100% en sécurité. Voyageurs américains sondés par la compagnie

Dix opérations "Place nette" effectuées par les services de l'Etat depuis le 1er mars

Depuis le lancement le 1er mars des opérations "Place nette" en zone Police nationale, 10 opérations ont été menées notamment dans la ville de Pointe-à-Pitre, chaque fois précédées d'une opération judiciaire. En tout 500 effectifs de police ont été mobilisés. Les résultats montrent beaucoup de contrôles pour très peu d'interpellations. La dernière en date s'est déroulée le 10 avril dans le quartier de Lauricisque à Pointe-à-Pitre et a abouti à 192 personnes contrôlées. Une opération d'envergure a également été menée sur toute la Guadeloupe avec le concours de la gendarmerie à la fin du mois de mars. Gérald Darmanin sera présent ce mercredi soir à Pointe-à-Pitre pour un bilan de l'opération antidrogue.