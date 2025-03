Visite ministérielle : Manuel Valls est arrivé en Guadeloupe

Le ministre des outre-mer a débarqué en Guadeloupe dans l'après-midi. Après s'être entretenu avec Ary Chalus, président du Conseil régional, il a pu échanger avec son homologue du Conseil départemental, Guy Losbar sur les dossiers brûlants concernant l'archipel.

Après Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Manuel Valls, est arrivé en Guadeloupe cet après-midi. Et comme le veut la tradition, le ministre des Outre-Mer, après une rapide escale au RSMA, est allé à la rencontre des présidents du Conseil régional, Ary Chalus. Lors de leur rencontre, Ary Chalus et Manuel Valls ont abordé les enjeux cruciaux de la Guadeloupe : eau, sargasses, sécurité, éducation, vie chère.

Nous avons discuté des gros dossiers de la Guadeloupe. L'important est de répondre aux attentes des Guadeloupéens. Ary Chalus, président de la région Guadeloupe

Bis repetita au Conseil départemental où Manuel Valls a rencontré cette fois Guy Losbar, président du conseil départemental. L'occasion d'évoquer avec lui un dossier qui fait rage en Guadeloupe : la sécurité et la délinquance...

Il y a un important problème de délinquance ici en Guadeloupe avec les trafics de drogue. Il est donc nécessaire d'évoquer cette question. Guy Losbar, président du Conseil régional

Un contexte difficile reconnu par le ministre qui entend apporter des solutions rapides et concrètes en appelant à la responsabilisation des élus.

Nous allons mettre en place des équipes dans les prochaines semaines pour reflêcher les priorités. La question de la violence et d'homicides, le trafic de drogues, la circulation des armes sont des sujets particulièrement inquiétants. La lutte contre le narcotrafic et la violence doivent amener l'Etat à déployer des moyens supplémentaires. Manuel Valls, ministre des Outre-mer

Demain, le ministre poursuivra sa visite en terre guadeloupéenne, il visitera entre autres la station d'épuration de Vieux-Fort, le barrage anti-sargasses à Petit-Bourg et un atelier de transformation agroalimentaire à Anse-Bertrand.