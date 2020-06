Vivre avec l'épidémie de coronavirus, le nouveau quotidien des Guadeloupéens

La pandémie de coronavirus a profondément bouleversé nos vies. Depuis le déconfinement, notre quotidien a changé... Afin de respecter les mesures sanitaires, mais également car le stress et la peur d'être contaminé ne nous quitte pas.

Rien n'est plus pareil

Outre les conséquences économiques, le Covid-19 a complètement changé nos habitudes de vie.Même si le déconfinement est synonyme de liberté retrouvée peu à peu, rien n'est plus pareil.C'est une autre vie et de nouveaux réflexes qui rythment désormais notre existence. Des nouveautés qui ne sont pas sans conséquences pour notre quotidien. Ces changements font l’objet d’une enquête menée par les autorités sanitaires.Ce questionnaire a pour but de recueillir le vécu et la situation psychologique de la population. Des données qui contribueront au développement des prochaines mesures d'accompagnement psychologique.Cette situation de confinement est venue modifier profondément notre quotidien, entraver la liberté d’aller et venir et tout en obligeant à penser à l’impact d’une telle situation sur le vécu psychologique des personnes.Une situation inédite et parfois angoissante qui peut laisser des traces, d'où cet appel des psychologues de Guadeloupe.