Voiles Papillons 2024 : #1 Destination les Saintes en catamaran pour 25 enfants malades

Du 7 au 9 juin se déroulera la 12ème édition des Voiles Papillon, parrainée par le champion cycliste Boris Carène. Une opération de solidarité qui permettra à 25 enfants malades ou en rémission, soignés au service de pédiatrie du CHU de Guadeloupe et de la clinique des Eaux Claires, de passer trois jours en mer, dans l'archipel des Saintes. Actuellement les équipes de l'association sont en pleine préparation. C'est le premier épisode #1 d'une série que nous vous proposons de suivre avec nous.

Sur fond de solidarité, de nature, de vie en communauté et d'aventure à la voile, l'opération Voiles Papillon, dont c'est la 12ème édition cette année, est la petite sœur des Voiles de l'espoir, la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie, qui a lieu tous les deux ans. Lancée par la Table Ronde Française et une association partageant la même éthique appelée « Quatalagor ». Les Voiles Papillon sont l'événement annuel majeur de la Table Ronde Guadeloupe et du Quatalogor Guadeloupe.

Voiles Papillons 2022 - les enfants à bord d'un catamaran • ©Les Voiles Papillon

25 enfants inscrits pour l'édition 2024

Les enfants ont été proposés par le service de pédiatrie du CHU de Guadeloupe et le service d'hôpital de jour pédiatrique de la clinique des Eaux Claires, qui valident les dossiers médicaux. Ce sont des enfants en rémission de maladie lourde, souffrant de maladie chronique ou à mobilité réduite. Les enfants sont inscrits après présentation aux parents de l'événement et leur acceptation.

Zakaria Medjahed, référent enfant et médecin anesthésiste à la clinique des Eaux Claires • ©Les Voiles Papillon

Cette année, 25 enfants embarqueront donc le vendredi 7 juin 2024 sur 7 catamarans de 10 places chacun. Une quarantaine de bénévoles, une équipe médicale compétente, un maître nageur, des skippers accompagneront les enfants pendant ces trois jours de navigation aux Saintes.

Moments ludiques pour les enfants à Marie-Galante en juin 2022 • ©Les Voiles Papillon