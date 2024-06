Voiles Papillon 2024 : #2 Jean-Charles Sarkis, Président de l'association, l'humanitaire par vocation

Les sept catamarans avec à bord les 25 enfants partiront vendredi 7 juin pour trois jours en mer autour de l'archipel des Saintes. Un projet réalisé chaque année par l'association les Voiles Papillon. Une association à la présidence tournante. En 2024, c'est Jean-Charles Sarkis, un jeune entrepreneur guadeloupéen de 31 ans qui est à la manœuvre. Rencontre.

Jean-Charles Sarkis est né en Guadeloupe en 1992. Fils de commerçant Pointois et d’origine libanaise, il a vécu son enfance à Pointe-à-Pitre puis a quitté son île natale après l'obtention de son baccalauréat pour poursuivre ses études en France en 2010. Après un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), il a intégré l'Institut Supérieur du Commerce de Paris (ISC Paris).

Premiers contacts avec l'humanitaire

Durant son master à l'ISC Paris, il a l'opportunité de se distinguer par son engagement associatif. Il préside une association étudiante spécialisée dans les concours d'entreprises. Mais le moment charnière de son parcours est un stage humanitaire aux Philippines, proposé par son école. Ce stage s'est déroulé au sein de l'association GAWAD KALINGA, une organisation dédiée à l'éradication de la pauvreté par la construction de communautés durables et l'amélioration des conditions de vie des plus démunis.

Jean-Charles Sarkis en mission humanitaire aux Philippines en 2013 • ©JC Sarkis

Ne connaissant rien au secteur humanitaire ni à l'Asie, j'ai découvert les principes de l'économie sociale. Pendant quatre mois, nous avons œuvré à trouver des ressources locales pour aider les habitants à créer des entreprises, marquant ainsi le début de mon inclination à aider autrui. Jean-Charles Sarkis

En 2015, il rentre en Guadeloupe pour des raisons familiales, suite à la maladie de son père, qu'il perd malheureusement un an plus tard. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise dans le domaine du sanitaire et de la plomberie.

La rencontre avec les Voiles Papillon

En 2017, par un heureux hasard, il découvre l'association des Voiles papillon à travers le club de la Table Ronde Française qui en est à l’initiative et dont il fait partie. Il participe à plusieurs éditions et en 2024, c'est son tour d'en être le Président, pour la 12e édition. Il porte avec passion les valeurs de cet événement emblématique. Le temps d’un week-end, l'association permet à plus d'une vingtaine d’enfants en rémission de maladie lourde ou souffrant de maladie chronique de s’évader de leur quotidien et de découvrir notre archipel en participant à une sortie en mer sur sept catamarans.

Mon parcours est une illustration de mon engagement à la fois professionnel et solidaire, démontrant que l’on peut avoir un impact positif significatif en apportant notre petite pierre à l’édifice. Jean-Charles Sarkis

Opération Voiles Papillon 2022 à Marie-Galante • ©Les Voiles Papillon