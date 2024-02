Vols à main armée : la gendarmerie résout rapidement trois affaires distinctes

Le récit de la gendarmerie de la Guadeloupe interpelle, quant à la récurrence des agressions commises avec arme à feu en Guadeloupe. Pour autant, quant aux trois affaires relatées, la réponse des forces de l’ordre n’a pas tardé. Elles ont été rapidement résolues : les auteurs présumés ont été interpellés.

Avis aux malfaiteurs : les forces de l’ordre sont mobilisées, pour les confondre et mettre fin à leurs agissements !

C’est ainsi que la semaine dernière, les gendarmes sont parvenus à résoudre trois affaires de vols à main armées distinctes, en l’espace de quatre jours.

Samedi dernier (le 24 février 2024), suite à un dispositif de surveillance, les militaires ont identifié et arrêté un agresseur, en possession d’une arme à feu retrouvée lors d’une perquisition.

Cinq jours avant, le mardi, celui-ci s’en serait pris à deux reprises à la même personne. Vers 4h50, avec son pistolet, il a menacé un homme, dans une station-service de Goyave. Repoussé par la victime, il serait revenu trois heures plus tard ; il a alors frappé l’homme à la tête et lui a dérobé des articles de son commerce.

Une jeune femme a été interceptée par les gendarmes, vendredi (23 février), à Morne-à-l’Eau, juste après avoir participé à une autre agression. Vers 17h40, avec des complices, elle aurait dépouillé des personnes de leurs bijoux, sous la menace d’un pistolet. Les autres assaillants, qui avaient pris la fuite, ont rapidement été identifiés et interpellés.

Et puis, samedi (24 février), deux personnes ont été suivies en voiture et prises pour cibles par arme à feu, à la sortie d’une discothèque de Jarry, à Baie-Mahault ; il était 4h35 quand c’est arrivé. Les gendarmes sont intervenus, suite à cette "altercation" musclée. Ils ont mis la main sur l’auteur présumé des coups de feu le lendemain ; son complice s’est rendu à la brigade de Baie-Mahault.