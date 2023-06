Week-end chargé pour la gendarmerie : "record battu avec 118 infractions sur nos routes"

A l’approche des grandes vacances scolaires, on peut s’alarmer du taux de comportements hors des clous, sur les routes de Guadeloupe. D’une semaine à l’autre, le nombre d’infractions relevées par les forces de l’ordre reste élevé. Les sanctions pleuvent. Mais les morts aussi s’accumulent.

Nadine Fadel •

Nouveau record battu, en Guadeloupe : le week-end dernier (samedi 24 et dimanche 25 juin 2023), lors des diverses opérations de contrôle routier menées par les forces de gendarmerie, 118 infractions ont été relevées.

Des comportements en dehors de toutes règles

Plusieurs points de contrôles ont été tenus dont un, dans la nuit de samedi à dimanche, au Moule, en marge du "West Indies Green Festival".

Le bilan de ces opérations démontre qu’encore trop d’usagers font preuve de légèreté vis-à-vis du Code de la route.

Les motards de la gendarmerie signalent notamment, à eux seuls, 32 cas d’alcoolémies au volant, 11 conduites sous stupéfiants, 1 cas de vitesse excessive, 8 conduites sans permis, 18 usages de téléphone au volant, 1 refus d’obtempérer et 2 détentions d’arme de catégorie D (1 pistolet grenaille et 1 lampe taser).

Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’activité des autres unités de gendarmerie.

Le week-end précédent, 50 infractions avaient été relevées.

Les 10 et 11 juin, les gendarmes avaient verbalisé 75 automobilistes et usagers en deux-roues.

Les 3 et 4 juin, 72 usagers des routes avaient été pris à défaut.

Les semaines se suivent et se ressemblent, donc.

À quelques jours des grandes vacances scolaires, gageons que la prise de conscience des dangers d’une conduite hors cadre gagne du terrain.

Le but est de faire en sorte, collectivement, que cette période où nous sommes nombreux à sillonner l’archipel, à la découverte de ses trésors, ne soit pas entachée d’autres drames.

Un mort de plus

On déplore, par ailleurs, le décès d’un automobiliste, survenu samedi à 16h08, au niveau du rond-point de l’avenue du général de Gaulle, à Gourbeyre. La victime de cet accident de deux-roues (apparemment seul) est un homme de 60 ans, un gendarme réserviste.

À l’arrivée des secours sur place, le malheureux était déjà en arrêt cardio-respiratoire ; les tentatives de réanimation ont été vaines.

Ce fait, dont les circonstances restent à déterminer, porte à 25 le nombre de tués, sur les routes de l’archipel guadeloupéen, depuis le 1er janvier 2023.