Zoé Behnke : un pur produit de l'enseignement en Guadeloupe

Elle est une fierté pour le lycée Baimbridge et pour l'Académie tout entière. Élève en Prépa BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, Zoé Behnke vient de réaliser une performance en se classant parmi les meilleurs aux concours d'entrée aux grandes écoles. Une réussite qu'elle partage aujourd'hui avec tous ceux qui l'ont entourée et soutenue, elle qui se définit comme un pur produit de l'enseignement en Guadeloupe.

F-J. Ousselin et M. Bastide •

Pour comprendre la performance de Zoé Bahnke, il faut d'abord entendre l'émotion de l'une de ses enseignantes alors qu'elle évoque la réussite de son élève et qu'elle la compare aux résultats jusque-là obtenus par les classes préparatoires de l'Académie. ©Guadeloupe Et c'est effectivement un cas exceptionnel qui mérite d'être souligné. Née d'un père Allemand et d'une mère Française de l'Hexagone, de ses débuts en maternelle à la classe Prépa BCPST, Zoé Bahnke a fait toutes ses classes en Guadeloupe. Certains de ses amis d'aujourd'hui l'étaient déjà en maternelle. Un dernier regard sur ce lycée Baimbridge ou ce succès s'est construit • ©M. Bastide D'ailleurs, quand elle regarde dans le rétroviseur de sa vie et qu'elle voit le chemin parcouru, elle y voit aussi tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, à ses résultats d'aujourd'hui, de sa première maîtresse en maternelle aux cuisinières de la cantine de Baimbridge de cette année. ©Guadeloupe Bien sûr dans ce lot de remerciements, il y a une place particulière pour sa famille, ses deux frères, son père, sa mère, toujours présents à ses côtés et cependant, totalement adaptés à son rythme. ©Guadeloupe À 20 ans, Zoé s'apprête à vivre l'autre partie de sa vie. Dans quelques jours elle quittera la Guadeloupe pour rejoindre l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, la plus prestigieuse des ENS. Elle l'espérait surtout parce que, même si elle se destine à la recherche, elle sait qu'à ULM, comme on l'appelle communément, elle bénéficiera d'une pluridisciplinarité des savoirs. Un atout pour l'érudit polymathe qu'elle est. Ils ont tout partagé, le travail, les efforts, les doutes et la réussite... • ©M. Bastide

